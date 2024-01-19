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        Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:35
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        Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Samet Y. idaresindeki 15 PU 588 plakalı beton mikseri, Kızılkaya kavşağında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri edildi.

        Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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