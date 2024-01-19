Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Samet Y. idaresindeki 15 PU 588 plakalı beton mikseri, Kızılkaya kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri edildi.

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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