Donmuş göle düşen adamı, köpeği ve polis kurtardı

Adamdan kendisine köpeği Ruby'i göndermesini isteyen polis, Ruby'nin koşarak gelinmesinden sonra kurtarma halkasını Ruby'nin tasmasına bağladı ve yaşlı adama geri yolladı.

Polis memuru Bennetts ve bir itfaiyeci, kurtarma halkasını Ruby'den alan adamı güvenli bir şekilde dakikalar içinde kıyıya çekmeyi başardı.

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Polisten olayla ilgili yapılan açıklamada "Adam tedavi için ambulansla Munson Tıp Merkezi'ne nakledildi ve daha sonra taburcu edildi.