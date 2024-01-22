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        Burdur'da farklı suçlarda aranan 9 firari hükümlü yakalandı

        Burdur'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:12
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        Burdur'da farklı suçlarda aranan 9 firari hükümlü yakalandı
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        Burdur'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de destek verdiği ekipler, 01-15 Ocak tarihlerinde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, resmi belgede sahtecilik, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, basit yaralama, silahla tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 firari hükümlüyü yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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