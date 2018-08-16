Medipol Başakşehir , UEFA Avrupa Ligi'nde tur vizesi alabilmek için Burnley'e konuk oluyor...

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURNLEY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

BURNLEY: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Turf Moor

SAAT: 21:45

HAKEM: Istvan Kovacs

YAYIN: Yok

BURNLEY: Hart, Bardsley, Long, Gibson, Ward, Lennon, Hendrick, Westwood, Taylor, Barnes, Vokes

YEDEKLER: Legzdins, Tarkowski, Lowton, Cork, McNeil, Gudmundsson, Wood

TEKNİK DİREKTÖR: Sean Dyche

BAŞAKŞEHİR:BAŞAKŞEHİR Mert Günok, Gael Clichy, Alexander Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Bajic

YEDEKLER: Volkan Babacan, Attamah, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Adebayor, Napoleoni, Jojic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Abdullah Avcı Bu baskının altından kalkabilecek birçok oyuncuya sahibiz. Takımıma son derece güveniyorum. Çok keyifli bir mücadele olacak. Buradan tur atlayarak dönmek en büyük arzum, istediğim. Bunu gerçekleştirecek güce de sahibiz

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sahasında oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertlileri, deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve gollü beraberlik play-playoff offturuna taşıyacak.

Hafif sakatlığı nedeniyle İstanbul'da oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, adları UEFA listesinde yer almayan Arda Turan ve Marcio Mossoro ile ameliyat olan Alparslan Erdem bu maçta görev yapamayacak.



BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA'DAKİ 18. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İngiliz ekibi Burnley'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçına çıkacak. Rakibiyle evinde oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA 9. MAÇ

İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında deplasmandaki 9. maçı oynayacak. Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar dış sahada oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde de 17 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer skorerismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor,Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.

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