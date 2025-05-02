Bursa Bülbülü filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Ata Demirer’in yanı sıra, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen gibi isimler yer alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte 2023 yılında izleyici ile buluşan Bursa Bülbülü filmi hakkında tüm merak edilenler...