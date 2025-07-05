"Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması! Bursa'da, 37 yaşındaki Hanım Z., kendisini aldattı iddiasıyla parkta tartıştığı eşi 42 yaşındaki Şafak Z.'yi parkta karnından bıçakladıktan sonra elektrikli bisikletle eve götürdü. Bir süre sonra eşini yine elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın, "Lanet olsun neden seviyorum ben seni" dedi. Hanım Z., polis tarafından gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:37 facebook

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