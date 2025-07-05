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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!

        Bursa'da, 37 yaşındaki Hanım Z., kendisini aldattı iddiasıyla parkta tartıştığı eşi 42 yaşındaki Şafak Z.'yi parkta karnından bıçakladıktan sonra elektrikli bisikletle eve götürdü. Bir süre sonra eşini yine elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın, "Lanet olsun neden seviyorum ben seni" dedi. Hanım Z., polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:37
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        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
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        Bursa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

        KARNINDA VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Hanım Z. (37), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.’yi (42) parkta tartışma sırasında bıçakla bacağından ve karnından yaraladı.

        ÖNCE EVE SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

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        Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanaması devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Burada tedavi altına alınan Şafak Z.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Hanım Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        "NEDEN SENİ SEVİYORUM" TEPKİSİ

        Hanım Z.’nin, eşine, “İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter. Lanet olsun neden seviyorum ben seni?” diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı. Hanım Z., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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