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        Kaza yapan sürücünün uyuşturucudan aranması çıktı; tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Yusuf Ş.'nin kontrolünden çıkan kamyon, aynı yönde ilerleyen TIR'a çarpıp devrildi. Hakkında 'uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan 1,5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Yusuf Ş., tedavisinin ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:50
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        Kaza yapan sürücünün uyuşturucudan aranması çıktı; tutuklandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Yusuf Ş.'nin kontrolünden çıkan kamyon, aynı yönde ilerleyen TIR'a çarpıp devrildi. Hakkında 'uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan 1,5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Yusuf Ş., tedavisinin ardından tutuklandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Ş. yönetimindeki 27 LN 282 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet A. yönetimindeki 35 DC 0643 plakalı TIR'a çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kamyon sürücüsü Yusuf Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAPİS CEZASI ÇIKTI, TUTUKLANDI

        Yapılan kontrolde 'uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan aranması ve 1,5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen Yusuf Ş., tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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