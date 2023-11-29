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        Orhaneli'de de görev yapan emekli öğretmen 50 yıl sonra öğrencileriyle Antalya'da bir araya geldi

        Bursa'da da görev yapan ve Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Nebahat Büyüközer, 50 yıl önce eğitim verdiği öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:14
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        Orhaneli'de de görev yapan emekli öğretmen 50 yıl sonra öğrencileriyle Antalya'da bir araya geldi
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        Bursa'da da görev yapan ve Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Nebahat Büyüközer, 50 yıl önce eğitim verdiği öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Orhaneli ilçesinde 1966-1973 yıllarında ortaokul ve lisede Almanca öğretmeni olarak görev yapan Büyüközer'i, eğitim verdiği 20 öğrenci ziyaret etmek için Bursa'dan yola çıktı.

        Antalya'daki bir kafede eski öğrencileriyle bir araya gelen emekli öğretmen, eski öğrencileriyle sohbet ederek eski günleri yad etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyüközer, aralarında 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun da bulunduğu eski öğrencilerine teşekkürlerini sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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