Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti.

        Kentte dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.

        Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mezarlığı'nda kuvvetli lodos nedeniyle köklerinden sökülüp kırılan ağaçlar, mezarların üzerine düştü.

        Çok sayıda mezar hasar görürken bazı mezarlar da yerlerinden çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2)
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2)
        Orhaneli'de de görev yapan emekli öğretmen 50 yıl sonra öğrencileriyle Anta...
        Orhaneli'de de görev yapan emekli öğretmen 50 yıl sonra öğrencileriyle Anta...
        Bursa'da kuvvetli lodos tırları devirdi
        Bursa'da kuvvetli lodos tırları devirdi
        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (3)
        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (3)
        Bursaspor Divan Kurulu, kulübün kapanacağı iddiasını yalanladı
        Bursaspor Divan Kurulu, kulübün kapanacağı iddiasını yalanladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı