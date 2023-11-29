Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti.
Kentte dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mezarlığı'nda kuvvetli lodos nedeniyle köklerinden sökülüp kırılan ağaçlar, mezarların üzerine düştü.
Çok sayıda mezar hasar görürken bazı mezarlar da yerlerinden çıktı.
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