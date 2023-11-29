Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Bursa´nınİnegölilçesinde sokakta eski eşi Merve Y.´yi bıçaklayarak yaralayan Kenan Özbay, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 yıl önce boşandığı 1 çocuk annesi Merve Y.'yi kıskandığı için bıçakladığını söyleyen Kenan Özbay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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