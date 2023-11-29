Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle devrilen konteynerdeki kişiyi jandarma kurtardı

Bursa'da saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan kuvvetli lodos nedeniyle devrilen konteynerdeki kişiyi jandarma çıkardı.

Dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.

Yaşanan doğal afette Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri de görev aldı.

Jandarma, AFAD ekipleriyle koordineli şekilde çalışarak, düşen ağaçları kaldırıp yolu trafiğe açtı, evlerinin çatısı uçan vatandaşlara da yardımcı oldu.

Yıldırım ilçesinde bir konteynerin şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Devrilen konteynerin içerisinde mahsur kalan bir kişi bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.