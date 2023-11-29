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        Bursa'da kuvvetli lodos tırları devirdi

        Bursa'nın Kestel ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle 2 tır ile 1 dorse devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:54
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        Bursa'da kuvvetli lodos tırları devirdi
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle 2 tır ile 1 dorse devrildi.

        İlçedeki bir işletmenin otoparkında bulunan 2 tır ile 1 dorse, gece saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı.

        Devam eden kuvvetli lodos nedeniyle tırlar bulunduğu yerden kaldırılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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