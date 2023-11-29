Bursa'da kuvvetli lodos tırları devirdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle 2 tır ile 1 dorse devrildi.

İlçedeki bir işletmenin otoparkında bulunan 2 tır ile 1 dorse, gece saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı.

Devam eden kuvvetli lodos nedeniyle tırlar bulunduğu yerden kaldırılmadı.

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