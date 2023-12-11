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        Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

        BURSA'da,girdikleri evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen 5 kişiden 4'ü, Osmaniye ve Ankara'da yakalandı. Yaklaşık 100 araç içi ve güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilen şüphelilerden Orhan T.'nin (28), Sıla T. (19) ile resmi nikahla evli olduğu, Burcu Ç. (26) ile dini nikahla birlikte yaşadığı, Murat T. (28) ile amca oğlu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:20
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        Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı
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        BURSA'da,girdikleri evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen 5 kişiden 4'ü, Osmaniye ve Ankara'da yakalandı. Yaklaşık 100 araç içi ve güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilen şüphelilerden Orhan T.'nin (28), Sıla T. (19) ile resmi nikahla evli olduğu, Burcu Ç. (26) ile dini nikahla birlikte yaşadığı, Murat T. (28) ile amca oğlu olduğu öğrenildi.

        Osmangazi ilçesinde 1 Aralık'ta, bir evden 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındı. İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 eve daha girdiği öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, binaya giriş ve çıkışlarını belirlediği şüphelilerin izini, Sanayi Caddesi'nde kaybetti. Güzergahtan geçen taksi, minibüs ve otobüslerin güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, taksiye binen şüphelilerin Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini ve güvenlik kamerası olmayan noktada araçtan indiklerini belirledi.

        OTOBÜSÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

        Güzergahta sefer düzenleyen belediye otobüslerinin araç içi kameralarından, otomobile bindikleri görülen şüphelilerin, yaklaşık 100 araç içi ve güvenlik kamerası incelenip, plakası saptanan otomobille Osmaniye'ye gittiği tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerden 4'ünün Osmaniye'de, 1'inin de Ankara'da olduğunu belirlendi. Ekipler, 9 Aralık'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla her 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla Orhan T., Sıla T. ve Burcu Ç.'yi Osmaniye'de, Murat T.'yi ise Ankara'da gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

        TAKSİYLE HIRSIZLIĞA GİTMİŞLER

        Öte yandan şüphelilerin Bursa'ya geldikleri otomobili, güvenlik kameralarının olmadığı yere park edip, hırsızlık yaptıkları adrese taksiyle gittikleri; Orhan T.'nin Sıla T. ile resmi nikahla evli olduğu, Burcu Ç. ile dini nikahla birlikte yaşadığı, Murat T.'nin ise amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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