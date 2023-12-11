Bursa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 şüpheli Ankara ve Osmaniye'de yakalandı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü, Ankara ve Osmaniye'de yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü, Ankara ve Osmaniye'de yakalandı.

Akpınar Mahallesi'nde 1 Aralık'ta bir daireden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine ekiplerce araştırma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış güvenlik kamera kayıtlarının ardından takibe alarak taksiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiklerini tespit etti.

Güzergahtan geçen taksi, minibüs ve otobüslerden yaklaşık 100 farklı güvenlik ve araç kameralarını izleyen polis, şüphelilerin yol kenarında park halinde bekleyen lüks bir otomobile bindiklerini ve Osmaniye'ye gittiklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 4'ünün Osmaniye, 1'inin de Ankara'da olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatın ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla Murat T'yi Ankara'da, Orhan T (28), Sıla T. (19) ve Burcu Ç'yi (26) Osmaniye'de gözaltına aldı.

Orhan T'nin Sıla T. ile resmi nikahlı olduğu, Burcu Ç. ile de dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.