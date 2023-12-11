Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 şüpheli Ankara ve Osmaniye'de yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü, Ankara ve Osmaniye'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 şüpheli Ankara ve Osmaniye'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü, Ankara ve Osmaniye'de yakalandı.

        Akpınar Mahallesi'nde 1 Aralık'ta bir daireden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine ekiplerce araştırma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış güvenlik kamera kayıtlarının ardından takibe alarak taksiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiklerini tespit etti.

        Güzergahtan geçen taksi, minibüs ve otobüslerden yaklaşık 100 farklı güvenlik ve araç kameralarını izleyen polis, şüphelilerin yol kenarında park halinde bekleyen lüks bir otomobile bindiklerini ve Osmaniye'ye gittiklerini belirledi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 4'ünün Osmaniye, 1'inin de Ankara'da olduğu tespit edildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatın ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla Murat T'yi Ankara'da, Orhan T (28), Sıla T. (19) ve Burcu Ç'yi (26) Osmaniye'de gözaltına aldı.

        Orhan T'nin Sıla T. ile resmi nikahlı olduğu, Burcu Ç. ile de dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?

        Benzer Haberler

        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da "Muhtarlarımızla Buluşuyoruz" pro...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da "Muhtarlarımızla Buluşuyoruz" pro...
        Bursa'da oksijen tüpünün patlamasıyla yanan amca ve yeğeninin tedavisi sürü...
        Bursa'da oksijen tüpünün patlamasıyla yanan amca ve yeğeninin tedavisi sürü...
        Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde...
        Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde...
        Prof. Dr. Doğangün: Deprem, her türlü işareti veriyor
        Prof. Dr. Doğangün: Deprem, her türlü işareti veriyor
        Bursa Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı
        Bursa Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı
        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı yıl bitmeden tüm zamanların en yük...
        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı yıl bitmeden tüm zamanların en yük...