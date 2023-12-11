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        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da "Muhtarlarımızla Buluşuyoruz" programına katıldı

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:15
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        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da "Muhtarlarımızla Buluşuyoruz" programına katıldı
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Muhtarlarımızla Buluşuyoruz" programında konuşan Büyükataman, 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

        Muhtarların, vatandaşın nabzını tutan, yerelde beklenti ve taleplerle doğrudan muhatap olan, toplumun en temel yapı taşı olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Gerek ülkemizde, gerek bölgemizde çok sıcak gelişmelere birlikte şahit oluyoruz. Bütün zorluklara rağmen, yaşadığımız sıkıntıların çözümü de var elbette. Bizi umutsuzluğa sevk edecek olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin en çok ihtiyacının huzur olduğu bu dönemde muhtarlarımıza da büyük görev düşüyor. Her gün her vatandaşımızın sorun ve sıkıntılarına rahatlatıcı çözümler sunma konusunda büyük çaba içerisinde olduklarının farkındayız. Biz de 'önce milletim' diyerek çıktığımız bu kutlu yolda kendilerini daima destekliyoruz."

        MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı'nın da katıldığı programda, muhtarların talepleri dinlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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