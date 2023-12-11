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        Bursa Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı

        Bursa'da, Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:15
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        Bursa Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı
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        Bursa'da, Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

        Derneğin Doğanbey Mahallesi'ndeki binası önünde düzenlenen törende konuşan dernek başkanı Memiş Aman, "Bu derneği kurmaktaki amacımız, Türk tarihine tanıklık etmiş, cumhuriyet temellerinin atıldığı, Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bağrından çıktığı, sultan şehir Sivas'ımızın tarihi ve kültürel zenginliğini Bursalı hemşehrilerimize tanıtmaktır." diye konuştu.

        Mehteran gösterisinin yapıldığı törende davetlilere lokma ikram edildi.

        Açılışa AK Parti Milletvekili Mustafa Yavuz, CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersinli, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

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