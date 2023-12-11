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        Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15´i diyabet hastası

        TÜRKİYE'deyetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15´inde diyabet görüldüğünü belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, kilo kaybı ve sık idrara çıkmanın diyabet belirtisi olabileceğini belirterek, "Diyabet hastalarının yüzde 20´sinde ise hayatı boyunca en az bir kere ayak yarası oluşuyor. Ayak yarası olan hastaların da yüzde 20´sinde ampütasyon yaşanıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:48
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        Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15´i diyabet hastası
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        TÜRKİYE'deyetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15´inde diyabet görüldüğünü belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, kilo kaybı ve sık idrara çıkmanın diyabet belirtisi olabileceğini belirterek, "Diyabet hastalarının yüzde 20´sinde ise hayatı boyunca en az bir kere ayak yarası oluşuyor. Ayak yarası olan hastaların da yüzde 20´sinde ampütasyon yaşanıyor" dedi.

        Türkiye´nin çeşitli şehirlerinden gelen doktorlar, diyabet hastalığı nedeniyle ampütasyonu tartıştı. Uzuv kaybı olmadan hastalara çare arayan hekimler, Doruk Nilüfer Hastanesi´nde bir araya geldi. Konferans öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Doruk Nilüfer Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Türkiye´de yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15´inde diyabet hastalığı var. Bu sayı da her yıl katlanarak artmaktadır. Diyabet hastalarının yüzde 20´sinde ise hayatı boyunca en az bir kere ayak yarası oluşuyor. Ayak yarası olan hastaların da yüzde 20´sinde ampütasyon yaşanıyor. Bu; parmak, ayak veya bacak ampütasyonu olabiliyor. Bugünkü toplantımızda bu sorunu tartışmaya çalışacağız. Hekimler olarak bu hastalık için ne yapabiliriz nasıl bir tedavi protokolü izlenmeli bu konuda bilgilerimizi paylaşacağız. Hastanemizde diyabetik ayak konseyini ve polikliniği oluşturduk. Diyabet hastalarına daha fazla nasıl faydalı olabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada en önemli şey hastalara düşüyor. Hastalara önerilerde bulunuyoruz, tedavi veriyoruz. Hastalar tedavilerine uyup önerilere dikkat ederler, yaşam koşullarını buna göre değiştirirlerse bizim uygulayacağımız tedaviler daha etkili olur" ifadelerini kullandı.

        "KOMİSYONDA HER HASTAYI TARTIŞIYORUZ"

        Hastanelerinde diyabetik ayak konseyi oluşturduklarını belirten Nurullah Doğan, "Hastanemizde oluşturduğumuz diyabetik ayak konseyimiz; radyoloji, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları, kalp damar cerrahisi, plastik cerrahi ve dermatolojiden oluşuyor. Komisyonda diyabet hastası olan her hastayı tartışıyoruz. Hastanın durumuna göre tedavi düzenliyoruz. Diyabet hastalarının birçok sıkıntısı oluyor bunların hepsini beraber değerlendirip en doğru tedaviyi bulmaya çalışıyoruz. Hastalarımız buraya başvurduklarında tek tek poliklinikleri dolaşmadan bütün sorunu çözebiliyoruz" diye konuştu.

        "SIK İDRARA ÇIKMA, KİLO KAYBI DİYABETİN HABERCİSİ OLABİLİR"

        Diyabet hastalarının, en çok kilo kaybı ve sık idrara çıkma şikayeti ile başvurduklarını belirten Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Genetik faktörlerin dışında, hazır gıdaların tüketimi, stresli hayat ve sağlıksız koşullar sebebiyle diyabet hastalığı hızlı bir şekilde artmakta. Eğer spor yapıp beslenmemize dikkat edersek bu hastalıktan mümkün olduğu kadar uzak durabiliriz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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