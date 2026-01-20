Habertürk
        Türkiye'nin çekici ihracatı 2025'te yüzde 54 arttı

        Türkiye'nin çekici ihracatı 2025'te yüzde 54 arttı

        CEM ŞAN - Türkiye'den geçen yıl yapılan çekici ihracatından yaklaşık 2 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:05
        Türkiye'nin çekici ihracatı 2025'te yüzde 54 arttı
        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, 2025'teki ihracatını 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 54 artırdı.

        Önceki sene 1 milyar 249 milyon 289 bin dolar olan çekici ihracatı, 2025'te 1 milyar 921 milyon 511 bin dolara yükseldi.

        Türkiye'den 2025'te 59 ülke, özerk ve serbest bölgeye çekici gönderildi.

        - Almanya'ya çekici ihracatında yüzde 191'lik artış

        Sektör temsilcileri, geçen yıl en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye 2025'teki ihracat, 2024'e kıyasla yüzde 191 artarak 118 milyon 896 bin dolardan 346 milyon 275 bin dolara çıktı.

        İkinci sıradaki Birleşik Krallık'a çekici ihracatı yüzde 4,2 düşüşle 255 milyon 395 bin dolardan 244 milyon 614 bin dolara geriledi.

        Üçüncü sıradaki Belçika'ya ihracat ise geçen yıl yüzde 84 artışla 106 milyon 76 bin dolardan 194 milyon 941 bin dolara ulaştı.

        Dördüncü sıradaki Fransa'ya geçen yılki çekici ihracatı yüzde 176'lık artışla 68 milyon 689 bin dolardan 189 milyon 564 bin dolara yükseldi.

        Beşinci sıradaki İspanya'ya çekici ihracatı geçen yıl, 2024'e kıyasla yüzde 52 artarak 124 milyon 428 bin dolardan 188 milyon 829 bin dolara çıktı.

        Altıncı sıradaki Slovenya'ya geçen yılki çekici ihracatı, yüzde 98 artışla 94 milyon 258 bin dolardan 186 milyon 735 bin dolara yükseldi.

        İtalya yüzde 11 düşüş ve 99 milyon 477 bin dolarla 7'nci, Polonya yüzde 29 artış ve 94 milyon 858 bin dolarla 8'inci, Hollanda yüzde 162 yükseliş ve 56 milyon 646 bin dolarla 9'uncu, Norveç de yüzde 73 artış ve 44 milyon 825 bin dolarlık çekici ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

