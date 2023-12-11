Bursa'da oksijen tüpünün patlamasıyla yanan amca ve yeğeninin tedavisi sürüyor Bursa'nın Karacabey ilçesinde evde bulunan oksijen tüpünün patlamasıyla vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan amca ve yeğenin tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evde bulunan oksijen tüpünün patlamasıyla vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan amca ve yeğenin tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da Boğazköy Mahallesi'ndeki bir evde, Kovid-19 salgını döneminde alınan oksijen tüpü aniden patladı. Patlamanın ardından alevler içinde kalan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Atakan Yazar (42) ile yeğeni Tuğra Yazar (17) Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı. Vücudundaki yanıklar büyük ölçüde iyileşen ikilinin tedavisi merkezde sürüyor.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde görevli Doç. Dr. Sabriye Dayı, oksijen tüplerini evde bulundurmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini ifade etti.

Tüplerin basınçlı olduğunu vurgulayan Dayı, "Bir şekilde uzun süre kalımda bir sıkıntı, kaçak olabilir. Farklı bir mekanizması bozulabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kullanılmıyorsa, oksijen tüplerinin evden uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer bir hasta için kullanılıyorsa bununla ilgili teknik desteğin aralıklarla alınması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Oksijen tüpünü 2021 yılının mayıs ayında pandemi nedeniyle aldıklarını aktaran Atakan Yazar ise güvenli olduğunu düşündüklerini belirtti.

Yazar, böyle bir tehlike yaratabileceğine ihtimal vermediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıl sonra hiç anlamadığımız bir anda bir gece birdenbire alevlendi. Yeğenimle beraberdik. Yeğenimi koruma amaçlı ben biraz ittirdim. Kendim daha çok üstüne kapanmaya çalıştım ama alevler çoktu. Bir şekilde odadan çıkmayı başardık o anda. Tabi yangın büyüdü ve birçok zarar verdi. Durmadan devam etti. Bir sürü şey düşündük bununla ilgili. Çok güvenli olduğunu düşünüyorduk ama değilmiş. Böyle şeyleri evde bulunduracaksak da kesinlikle teknik bilgiye sahip kişilerin yardımı ile yapılması gerekiyor."