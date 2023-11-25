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        İnegöl'de 7. Kitap Günleri başladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:16
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        İnegöl'de 7. Kitap Günleri başladı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 gün boyunca 100'ü aşkın yazar, yayınevi ve 1 milyon kitap ile kitapseverlerin ağırlanacağı organizasyon MODEF Fuar Alanı'nda başladı.

        Açılışta konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'de Mevsim Kitap" temasıyla başlattıkları etkinliğin 7'ncisinde değerli yazarların imza günleri, söyleşiler ve konferansların da gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Kitapseverlerin istedikleri kitapları stantlarda bulabileceğini belirten Taban, "İnegöl'de geleneksel hale getirdiğimiz Kitap Günlerinden pek çok kitapseverimiz faydalanacak inşallah. Herkesi kitap fuarımıza davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Etkinliğin onur konuğu Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ise kitapların insanları yücelttiğine işaret ederek "Onun için Allahutaala da Kur'an-ı Kerim'e kitap ile başlıyor; 'Bu kitap, isteyenler için hidayet kaynağıdır' diye. İnegöl Kitap Günleri'nin de hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve öğrenciler tarafından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuar 3 Aralık'ta sona erecek.

        Fuarda her gün aralarında Hayati İnanç, Gri Koç, Orhan Toker, Merve Gülcemal, Tufan Gündüz, Kemal Sayar, Fatih Duman, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Dilek Cesur ve Beyhan Budak gibi yazarların yer aldığı isimler, "Yazar Buluşmaları" kapsamında İnegöllülerle bir araya gelecek.

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