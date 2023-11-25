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        Polis, takip ettiği yankesicileri suçüstü yakaladı; o anlar kamerada

        BURSA'da,çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 3 kadın, durakta, otobüse binmek isteyen Perihan K.'nin cep telefonunu çalarken polis tarafından suçüstü yakaladı. Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:30
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        Polis, takip ettiği yankesicileri suçüstü yakaladı; o anlar kamerada
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        BURSA'da,çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 3 kadın, durakta, otobüse binmek isteyen Perihan K.'nin cep telefonunu çalarken polis tarafından suçüstü yakaladı. Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik olaylarına karışan Hayat K. (53) Burcu A. (33) ve Belgin A.'yı (51) fiziki takibe aldı. Polis, şüphelileri Emniyet Caddesi'nde durakta bekledikten sonra, otobüse binmek isteyen Perihan K.'nin cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı sırada suçüstü yakaladı. Çeşitli suçlardan 10 kaydı bulunan Hayat S., 14 kaydı bulunan Burcu A. ve 26 kaydı bulunan Belgin A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Cep telefonunun çalındığını, bindiği otobüste kendisini uyaran polisten öğrenen Perihan K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Öte yandan yankesicilik olayı otobüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün durağa yanaştığı sırada yolcuların otobüse binmesi ve şüphelilerin otobüse binecekmiş gibi yapıp, bu sırada bekleyen Perihan K.'ye yaklaşarak, cebinden telefonunu çaldığı, daha sonra da otobüse binmeyecekleri yönünde şoföre işaret yaptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca, şüphelileri takip eden polis memurunun otobüse binerek, Perihan K.'yi uyarması ve şüphelileri yakalaması da yer aldı.

        Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgularının sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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