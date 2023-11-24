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        Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

         BURSA´nınİnegölilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp ters dönen otomobilin sürücü Muhammed M. (34) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:50
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        Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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         BURSA´nınİnegölilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp ters dönen otomobilin sürücü Muhammed M. (34) yaralandı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Sanayiden İnegöl'e seyir halinde olan Muhammet M. yönetimindeki 26 AAG 746 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce savrulan araç takla atarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Muhammet M., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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