Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bursa'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Etkinlikler, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, öğretmenliğin fedakarlıkla yoğrulan ve kara sevdaya dönüşen bir mesleğin adı olduğunu ifade etti.

Demirtaş, öğretmenliğin yol göstermek, istikamet belirlemek olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını karşıladığımız 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu hedeflerimizi hayata geçirmeye başladığımız günleri hep birlikte yaşıyoruz. Hiç kuşkusuz bu anlamlı dönemin de başrolünde sizler bulunuyorsunuz. Milletimizin kutlu medeniyet yürüyüşünde istikbalin parlayan yıldızı olmasını hep birlikte sağlayacağız. Türkiye güçlü bir hayata geçirecek nesli layıkıyla yetiştireceğiz." diye konuştu.

Kendisinin de üniversiteyi bitirdikten sonra bir yıl ücretli öğretmenlik yaptığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mesleğin zorluklarına değinerek, "Eli öpülesi öğretmenleri bu manada yad etmek, ölenleri rahmetle anmak, hayatta olanlara hiçbir zaman saygıda kusur etmemek bana göre her bir bireyin borcudur, vazifesidir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Emekli öğretmenler adına Mustafa Bilici'nin konuşmasının ardından göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Tören, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle sona erdi.