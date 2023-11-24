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        2'nci Geleneksel Reşit Karabacak Güreş Turnuvası gerçekleşti

        Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Geleneksel Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası sona erdi. Çekişmeli geçen yarışmaların ardından derceye giren güreşcilere madalyaları verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:30
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        2'nci Geleneksel Reşit Karabacak Güreş Turnuvası gerçekleşti
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        Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Geleneksel Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası sona erdi. Çekişmeli geçen yarışmaların ardından derceye giren güreşcilere madalyaları verildi.

        Minderin "altın adamı" olarak tanınan güreşçi Reşit Karabacak, vefatının 3´ncü yılında Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Derekızık Mezarlığı´nda kabri başındaki törenin ardından Reşit Karabacak anısına güreş turnuvası da düzenlendi. 14 şehirden 300 sporcunun katıldığı etkinlikte 2006-2009 yıllarında doğan sporcular kıyasıya mücadele etti. Kestel Kapalı Spor Salonu´nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Önder Tanır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turan Yavuz, Kestelspor Kulüp Başkanı Kenan Cifci, Reşit Karabacak´ın oğlu Yunus Emre Karabacak ve vatandaşlar katılım sağladı. Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından müsabakaları kazanan sporculara protokol tarafından madalya verildi. Ayrıca etkinliğin şeref konuğu olan Yunus Emre Karabacak´a, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır tarafından plaket takdimi yapıldı. Başkan Tanır, müsabakaya katılarak kıyasıya mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlerine teşekkür etti. Başkan Tanır, "Minderin altın adamı olarak hafızalarımıza kazınan milli sporcumuz Reşit Karabacak ağabeyimizi vefatının üçüncü yılında rahmet ve dualarla anıyoruz. Kendisi ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz Kestel için çok önemli bir değerdi. Bu önemli değerimizi asla unutmayacağız ve Reşit Karabacak ismini her zaman yaşatacağız. Bu sebeple bu yıl ikincisini düzenlediğimiz güreş turnuvasını yoğun bir katılımla tamamladık. Önümüzdeki sene çok daha fazla katılımcının milli sporcumuzun anısına minderde olacağına inanıyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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