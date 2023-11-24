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        Bursa'da servis aracı sahibini öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı

        Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:57
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        Bursa'da servis aracı sahibini öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı
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        Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali D. (46), maktulün eşi Kamile Öğütçü ve taraf avukatları katıldı.

        Kamile Öğütçü, sanıktan ve dosyada mağdur olarak geçen Aysun Y'den (38) şikayetçi olduğunu belirtti.

        Aysun Y'nin iki tarafı birbirine düşürdüğünü öne süren Öğütçü, "Olaya ilişkin görgüye dayalı bilgim yoktur. Ben diğer şoförlerden, Ali D'nin eşim Kamil'i bir şekilde tehdit ettiğini duydum. Eşim bana bunu söylemedi. Ayrıca eşim tehditle ilgili şikayette bulunmadı diye biliyorum." ifadesini kullandı.

        Ali D. ise Kamil Öğütçü'yü önceden tanımadığını, sadece uzaktan gördüğünü belirterek, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu dile getirdi.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Ali D'nin maktule karşı eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Aysun Y'ye karşı eylemi nedeniyle de "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı erteledi.

        Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde mayıs ayında yaşanan olayda, iddiaya göre Kamil Öğütçü (50), Ali D. tarafından kız arkadaşı Aysun Y'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurularak öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali D. ve Aysun Y'yi gözaltına almıştı. Ali D. tutuklanmış, Aysun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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