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        Kestel Belediyesi merhum milli güreşçi Reşit Karabacak'ı güreş turnuvasıyla andı

        Kestel Belediyesi tarafından "2. Geleneksel Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:05
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        Kestel Belediyesi merhum milli güreşçi Reşit Karabacak'ı güreş turnuvasıyla andı
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        Kestel Belediyesi tarafından "2. Geleneksel Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası" düzenlendi.

        Minderin "altın adamı" olarak hafızalara yer edinen milli güreşçi Reşit Karabacak, vefatının 3'üncü yılında Kestel Belediyesi tarafından güreş turnuvasıyla anıldı.

        Turnuva öncesinde Karabacak'ın Derekızık Mezarlığı'ndaki kabri başında tören yapıldı.

        14 ilden 300 sporcunun katıldığı turnuvada 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu sporcular Kestel Kapalı Spor Salonu'nda mücadele etti. Müsabakaları kazanan sporculara madalyaları verildi.

        Ayrıca etkinliğin şeref konuğu olan Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre Karabacak'a, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır tarafından plaket takdim edildi.

        Ödül töreninde konuşan Tanır, milli sporcu Reşit Karabacak'ı rahmet ve dualarla andıklarını belirtti.

        Reşit Karabacak'ın Türkiye ve Kestel için önemli bir değer olduğunu kaydeden Tanır, "Bu önemli değerimizi asla unutmayacağız ve Reşit Karabacak ismini her zaman yaşatacağız. Bu sebeple bu yıl ikincisini düzenlediğimiz güreş turnuvasını yoğun bir katılımla tamamladık. Önümüzdeki sene çok daha fazla katılımcının milli sporcumuzun anısına minderde olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turan Yavuz, Kestelspor Kulübü Başkanı Kenan Çiftçi ile sporseverler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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