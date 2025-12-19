Bursa Devlet Tiyatrosu "Süt Kardeşler" oyununun prömiyerini yaptı
Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden "Süt Kardeşler" oyunu, sanatseverlerle ilk kez buluştu.
Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden "Süt Kardeşler" oyunu, sanatseverlerle ilk kez buluştu.
Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, rejisörlüğünü Sinan Pekinton'un üstlendiği oyun, yanlış anlaşılmaların, kimlik karmaşalarının ve birbirini kovalayan tatlı telaşların iç içe geçtiği sahnelerle seyirciye komedi dünyası sunuyor.
İsmail Galip Arcan'ın kaleme aldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral, ışık tasarımı Mahir Köksal, kostüm tasarımı Berna Yavuz, müzikleri İlke Ulaş Kıvanç imzasını taşıyor.
Oyun, bugün saat 20.00'de, yarın ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.