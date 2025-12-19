Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Devlet Tiyatrosu "Süt Kardeşler" oyununun prömiyerini yaptı

        Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden "Süt Kardeşler" oyunu, sanatseverlerle ilk kez buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:40
        Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, rejisörlüğünü Sinan Pekinton'un üstlendiği oyun, yanlış anlaşılmaların, kimlik karmaşalarının ve birbirini kovalayan tatlı telaşların iç içe geçtiği sahnelerle seyirciye komedi dünyası sunuyor.

        İsmail Galip Arcan'ın kaleme aldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral, ışık tasarımı Mahir Köksal, kostüm tasarımı Berna Yavuz, müzikleri İlke Ulaş Kıvanç imzasını taşıyor.

        Oyun, bugün saat 20.00'de, yarın ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

