Yolları sanatla kesişen kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüyor

SEMİH ŞAHİN/MUSA ÖZTÜRK - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki sanat atölyesinde bir araya gelen farklı meslek gruplarından kadınlar, ürettikleri el emeği dekoratif ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Orhangazi ilçesinde yaşayan muhasebeci Ayşe Yıldırım, yaklaşık 1 yıl önce sanat atölyesi kurmaya karar verdi.

Yıldırım'ın kurduğu atölyede bir araya gelen farklı meslek gruplarından kadınlar, önce boyama tekniğini öğrendi.

Ardından alçı döküm tekniğiyle farklı ürünler ortaya çıkaran 25 kadın, atölyede el emeği dekoratif objeler üretmeye başladı.

Atıl sehpa, vitrin, dolap gibi eşyaları boyayıp kaplayarak dönüşüm de yapan kadınlar, ürünleri elektronik ticaret yöntemiyle satarak aile ekonomilerine destek oluyor.

Sanat atölyesinin yöneticisi Ayşe Yıldırım, AA muhabirine, atölyenin kendilerine mutluluk ve enerji verdiğini söyledi.

Kadınların atölyeye çocuklarıyla gelip hem keyifli vakit geçirdiğini hem de kazanç sağladığını belirten Yıldırım, "Salı ve perşembe akşamları kurslarımız var. Genelde 10 kişi kadar oluyoruz. Değişik dönemlerde gelen gruplarımız var. Geri dönüşüm yapıyoruz, kendi objelerimizi boyuyoruz. Buradaki amacımız insanların mutlu olması. Umutlarımızın tükendiği yerde böyle bir şey karşımıza çıktı. Yeniden doğmaya çabaladık ve başardık." dedi.

Yıldırım, kadınların atölyede dayanışma içinde çalıştığını vurguladı. Atölyede farklı meslek gruplarının bir araya geldiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bankacı, öğretmen, muhasebeci, eczacı, ev kadınları gibi her kesimden kadını buluşturuyoruz. Buraya çocuklarıyla gelen aileler de var. Eşler arasında da bunu yapmak istiyoruz. Gelip sanat öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. Ürünleri kendileri için yapıyorlar. Kendi müşteri portföyünü ayarladıktan sonra yaptığı eşyaları götürüp satabilir. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. Ev ve aile ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyorlar." - "Yaşadığım stresi renklerle, objelerle, arkadaşlarımla atıyorum" Bankacı Ayşe Kara da işinin stresli olduğunu söyleyerek, "Bir an önce mesaimi bitirip atölyeye gelip stres atmayı düşünüyorum. O yüzden koşarak geliyorum. Gün içerisinde yaşadığım bütün stresi burada renklerle, objelerle, arkadaşlarımla atıyorum. Terapi gibi geliyor. Çok sıcak aile ortamı var. Yeri geliyor boya yapıyoruz, yeri geliyor beraber gülüp beraber ağlıyoruz." diye konuştu.