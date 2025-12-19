AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediyesini eleştirdi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Büyükşehir Belediye Başkanı, çöp konusunda boş vaatlerde bulunarak hem Bursa'yı hem de Bursalıları oyalıyor. Elini çabuk tutması gerekiyor. Bu tutarsız yönetim anlayışı yüzünden susuzlukla mağdur edilen Bursa, bir de çöp krizi yaşamamalıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saha çalışmaları kapsamında Karacabey ilçesinde bir dizi programa katılan Gürkan, teşkilatlara seslendiği toplantıda, teşkilatlar ile belediyeler arasındaki uyumun önemine değindi.

Karacabey'in il genelinde en yüksek TOKİ kontenjanlarına sahip olduğunu hatırlatan Gürkan, ilk etapta ilçede 3 bin 585 konutun yapımına başlandığını ve imalat sürecinin hızla devam ettiğini, ikinci etapta 5 bin 500 yeni konut kontenjanı alındığının bilgisini verdi.

İlçeye yapılan DSİ yatırımlarına dikkati çeken Gürkan, "Karacabey'de biri tamamlanan, diğeri yüzde 75 seviyesinde iki baraj var. İlçede devam eden DSİ projelerinin toplam yatırım tutarı, yaklaşık 12 milyar lira. Tamamlanan yatırımların tutarı ise 8 milyar lira." ifadesini kullandı.

Gürkan, Bursa ve Bursalının susuzluğun ardından çöp kriziyle de karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Büyükşehir Belediyesi, Karacabey'e bağlı Muratlı Mahallesi'nde yapmaya çalıştı ama gerekli izinleri alamadığı için başarılı olamadı. Nilüfer'in Kayapa Mahallesi'nde Batı Katı Atık Entegre Tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar, 2017'de Bursa Büyükşehir Belediyesince başlatıldı. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmasına, bilimsel araştırma raporlarının en doğru yer olarak işaret etmesine ve ÇED süreçlerinin bitmesine rağmen söz konusu proje, mevcut yönetimince durduruldu. Gelinen noktada Hamitler Yenikent Depolama Sahası'nın kapasitesini doldurdu. Halk sağlığı ve çevre için risk arz edecek duruma getirildi. Bütün altyapıları tamamlanmış durumdaki Kayapa'daki alan dışında ne yazık ki bir alternatif üretilmedi. Fakat oranın da gerekli süreci başlatma noktasında izin süresi dolmak üzere. Büyükşehir Belediyesi ya orayı değerlendirecek ya da başka bir yer bulmak zorunda. Büyükşehir Belediye Başkanı, çöp konusunda boş vaatlerde bulunarak hem Bursa'yı hem de Bursalıları oyalıyor. Elini çabuk tutması gerekiyor. Bu tutarsız yönetim anlayışı yüzünden susuzlukla mağdur edilen Bursa, bir de çöp krizi yaşamamalıdır."