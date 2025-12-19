Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediyesini eleştirdi

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Büyükşehir Belediye Başkanı, çöp konusunda boş vaatlerde bulunarak hem Bursa'yı hem de Bursalıları oyalıyor. Elini çabuk tutması gerekiyor. Bu tutarsız yönetim anlayışı yüzünden susuzlukla mağdur edilen Bursa, bir de çöp krizi yaşamamalıdır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediyesini eleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Büyükşehir Belediye Başkanı, çöp konusunda boş vaatlerde bulunarak hem Bursa'yı hem de Bursalıları oyalıyor. Elini çabuk tutması gerekiyor. Bu tutarsız yönetim anlayışı yüzünden susuzlukla mağdur edilen Bursa, bir de çöp krizi yaşamamalıdır." ifadesini kullandı.

        AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saha çalışmaları kapsamında Karacabey ilçesinde bir dizi programa katılan Gürkan, teşkilatlara seslendiği toplantıda, teşkilatlar ile belediyeler arasındaki uyumun önemine değindi.

        Karacabey'in il genelinde en yüksek TOKİ kontenjanlarına sahip olduğunu hatırlatan Gürkan, ilk etapta ilçede 3 bin 585 konutun yapımına başlandığını ve imalat sürecinin hızla devam ettiğini, ikinci etapta 5 bin 500 yeni konut kontenjanı alındığının bilgisini verdi.

        İlçeye yapılan DSİ yatırımlarına dikkati çeken Gürkan, "Karacabey'de biri tamamlanan, diğeri yüzde 75 seviyesinde iki baraj var. İlçede devam eden DSİ projelerinin toplam yatırım tutarı, yaklaşık 12 milyar lira. Tamamlanan yatırımların tutarı ise 8 milyar lira." ifadesini kullandı.

        Gürkan, Bursa ve Bursalının susuzluğun ardından çöp kriziyle de karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyesi, Karacabey'e bağlı Muratlı Mahallesi'nde yapmaya çalıştı ama gerekli izinleri alamadığı için başarılı olamadı. Nilüfer'in Kayapa Mahallesi'nde Batı Katı Atık Entegre Tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar, 2017'de Bursa Büyükşehir Belediyesince başlatıldı. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmasına, bilimsel araştırma raporlarının en doğru yer olarak işaret etmesine ve ÇED süreçlerinin bitmesine rağmen söz konusu proje, mevcut yönetimince durduruldu. Gelinen noktada Hamitler Yenikent Depolama Sahası'nın kapasitesini doldurdu. Halk sağlığı ve çevre için risk arz edecek duruma getirildi.

        Bütün altyapıları tamamlanmış durumdaki Kayapa'daki alan dışında ne yazık ki bir alternatif üretilmedi. Fakat oranın da gerekli süreci başlatma noktasında izin süresi dolmak üzere. Büyükşehir Belediyesi ya orayı değerlendirecek ya da başka bir yer bulmak zorunda. Büyükşehir Belediye Başkanı, çöp konusunda boş vaatlerde bulunarak hem Bursa'yı hem de Bursalıları oyalıyor. Elini çabuk tutması gerekiyor. Bu tutarsız yönetim anlayışı yüzünden susuzlukla mağdur edilen Bursa, bir de çöp krizi yaşamamalıdır."

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2017'de projelendirdiği Batı Katı Atık Entegre Tesisi'nin sadece bir çevre yatırımı olmadığını vurgulayan Gürkan, "Bu tesis, elektrik üretimi yapacak olması, atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması yönüyle de Büyükşehir Belediyesine önemli bir gelir kapısı olacaktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki mevcut yönetim göreve geldiklerinde bu projeyi hayata geçirmek yerine durdurdular." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!

        Benzer Haberler

        Vinçle taşınan kepçe, halat kopunca 5 metreden düştü; o anlar kamerada
        Vinçle taşınan kepçe, halat kopunca 5 metreden düştü; o anlar kamerada
        Başkan Gürkan: "Büyükşehirdeki tutarsız yönetim Bursa'ya zaman kaybettiriyo...
        Başkan Gürkan: "Büyükşehirdeki tutarsız yönetim Bursa'ya zaman kaybettiriyo...
        Bursa'da kışa hazırlık tatbikatı
        Bursa'da kışa hazırlık tatbikatı
        Kokoreççi önündeki cinayet; ölenin olay yerindeki son görüntüleri ortaya çı...
        Kokoreççi önündeki cinayet; ölenin olay yerindeki son görüntüleri ortaya çı...
        Nilüfer Belediyespor, Beykoz deplasmanından zaferle döndü
        Nilüfer Belediyespor, Beykoz deplasmanından zaferle döndü
        Bursa'nın asırlık lezzetlerine Osmangazi'de yolculuk yaptılar Bursa'nın dün...
        Bursa'nın asırlık lezzetlerine Osmangazi'de yolculuk yaptılar Bursa'nın dün...