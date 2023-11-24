Zafer Partisi Genel Sekreteri Polat'ın annesinin cenazesi Bursa'da toprağa verildi
Bursa'da vefat eden Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat'ın annesi Belkiye Polat'ın cenazesi defnedildi.
Bursa'da vefat eden Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat'ın annesi Belkiye Polat'ın cenazesi defnedildi.
Belkiye Polat'ın naaşı, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki Mihraplı Camisi'ne getirildi.
Cezmi Polat ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Belkiye Polat'ın cenazesi, cuma namazının ardından ailesi ve yakınlarının yanı sıra partililerin ve çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazı müteakip Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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