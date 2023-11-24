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        Zafer Partisi Genel Sekreteri Polat'ın annesinin cenazesi Bursa'da toprağa verildi

        Bursa'da vefat eden Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat'ın annesi Belkiye Polat'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:05
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        Zafer Partisi Genel Sekreteri Polat'ın annesinin cenazesi Bursa'da toprağa verildi
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        Bursa'da vefat eden Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat'ın annesi Belkiye Polat'ın cenazesi defnedildi.

        Belkiye Polat'ın naaşı, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki Mihraplı Camisi'ne getirildi.

        Cezmi Polat ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

        Belkiye Polat'ın cenazesi, cuma namazının ardından ailesi ve yakınlarının yanı sıra partililerin ve çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazı müteakip Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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