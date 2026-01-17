Habertürk
        Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi

        Giriş: 17.01.2026 - 20:01 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:01
        Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi
        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Üna, Öznur Tosun

        Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Cajic)

        Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı)

        Setler: 25-27, 16-25, 21-25

        Süre: 86 dakika (33, 25, 28)




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
