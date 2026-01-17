Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Üna, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Cajic)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı)
Setler: 25-27, 16-25, 21-25
Süre: 86 dakika (33, 25, 28)
BURSA
