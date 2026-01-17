Habertürk
        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, evde 1 kişinin cesedi bulundu.

        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, evde 1 kişinin cesedi bulundu.

        Saadet Mahallesi 192. Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev sahibi Mehmet Çolak'a (52) ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.

        Mehmet Çolak'ın kanser tedavisi gördüğü, felçli ve yatalak olduğu öğrenildi. Yangın öncesinde Çolak'ın eşinin markete gittiği belirlendi.

        Savcılık ve bilirkişi tarafından yapılan incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



