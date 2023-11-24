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        Bursa'daki limanda işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı yapıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limanda basın açıklaması yapan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri, işçilere İsrail'e yönelik boykota katılmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:51
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        Bursa'daki limanda işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı yapıldı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limanda basın açıklaması yapan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri, işçilere İsrail'e yönelik boykota katılmaları çağrısında bulundu.

        Gemport Limanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan platformun sözcüsü Kutlu Dane, İsrail devletinin 1948 yılında etnik arındırma ve terör operasyonu ile kurulduğunu söyledi.

        İsrail'in kurulurken 800 bin Filistinliyi topraklarından sürdüğünü belirten Dane, "Bu insanların bir kısmını Gazze Şeridi'ne sürdü. Filistinliler topraklarına dönmek için ne zaman hamle yapsa İsrail onlara katliamlarla karşılık verdi. İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana 14 binden fazla Filistinliyi katletti." dedi.

        Dane, Gazze'de gerçek bir soykırım girişimi ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

        Gemlik'teki ve tüm Türkiye'deki limanların işçilerine çağrıda bulunduklarını dile getiren Dane, "İsrail kazandığında emperyalizm kazanmakta, kapitalistler kazanmakta, biz kaybetmekteyiz. O yüzden yerimiz Filistin halkının yanıdır. Bugün Belçika'da liman işçileri İsrail'e mal taşıyan gemileri yüklemeyi nasıl reddediyorsa, gelin birlik olalım, aynısını örgütlü bir biçimde Türkiye limanlarında yapalım." diye konuştu.

        Boykot çağrısına ilişkin pankartlar taşıyan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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