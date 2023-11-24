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        Bursa'da jandarma ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini denetledi

        Bursa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:06
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        Bursa'da jandarma ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini denetledi
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        Bursa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve trafik kazası sonucu ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Eş zamanlı olarak 66 tim 141 personel ile 460 ayrı noktada yapılan denetimlerde, sürücülerin ekipmanları kontrol edildi, ekipmanı uygun olmayan sürücüler uyarıldı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, denetimleri yerinde inceledi.

        Durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Aktemur, kask takıp kurallara uyan sürücülere teşekkür ederek reflektörlü gece ikaz yeleği hediye etti.

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