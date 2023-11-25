Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kış uygulaması BURSABüyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla aşıları yapılıp kışlık barınaklarına alınan hayvanlara verilen yem miktarı yüzde 15 oranında artırılırken, UV lambalarıyla da güneş ışığı desteği sağlanıyor. Hastalıklara karşı doğal önlemler almak için çalıştıklarını belirten görevli Ergün Kuva, "Hayvanlarımızın kaldığı barınakların ısısını, yaşadıkları bölgenin sıcaklığına göre ayarlıyoruz" dedi.

BURSABüyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla aşıları yapılıp kışlık barınaklarına alınan hayvanlara verilen yem miktarı yüzde 15 oranında artırılırken, UV lambalarıyla da güneş ışığı desteği sağlanıyor. Hastalıklara karşı doğal önlemler almak için çalıştıklarını belirten görevli Ergün Kuva, "Hayvanlarımızın kaldığı barınakların ısısını, yaşadıkları bölgenin sıcaklığına göre ayarlıyoruz" dedi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan 206 bin 600 metrekare alanda kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları başladı. Toplam 137 türden bin hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, sıcak ülkelerden getirilen hayvanlar aşıları yapıldıktan sonra kapalı alana alındı. Yıl boyunca düzenli aralıklarla ihtiyaçlarına uygun olan toplam 18 bin 578 adet vitamin mineral takviyesi yapılan hayvanlar, kış aylarında enerjisi yüksek gıdalarla beslenecek.

'ZÜRAFALARA SOĞAN DIŞINDA ANTİBİYOTİK VERMİYORUZ'

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan yılan, kaplumbağa, iguana gibi hayvanlara güneş ışığının yetersiz olması sebebiyle, ihtiyacı karşılamaya yönelik UV lambalarla destek verildiğini söyleyen hayvanat bahçesi görevlisi Ergün Kuva, "Hayvanlarımızın yemlerini yüzde 15 oranında arttırıyoruz. Vitamin takviyeleri yapıyoruz. Afrika hayvanlarımızın iç barınak ısılarını çoğaltıyoruz, daha az açık alana çıkıyorlar. Güney Amerika barınağında hayvanların ortamı bu iklimin ısı ve hava şartlarına göre ayarlanıyor. Beslenmelerinde o iklimin özelliklerine göre takviyeler yapıp, ev besinlerinin oranını arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Amerika hayvanlarının yediği yemi, sebzeyi ve meyveyi Afrika hayvanlarına vermediklerini söyleyen Ergün Kuva, "Birine iyi gelen sebze meyve türü diğerine zararlı olabiliyor. Zürafalarımıza soğan dışında bir antibiyotik vermiyoruz, kışın daha çok soğan yediriyoruz. Kuş türlerimize sirkeli su hazırlıyoruz" diye konuştu.