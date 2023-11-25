Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kış uygulaması

        BURSABüyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla aşıları yapılıp kışlık barınaklarına alınan hayvanlara verilen yem miktarı yüzde 15 oranında artırılırken, UV lambalarıyla da güneş ışığı desteği sağlanıyor. Hastalıklara karşı doğal önlemler almak için çalıştıklarını belirten görevli Ergün Kuva, "Hayvanlarımızın kaldığı barınakların ısısını, yaşadıkları bölgenin sıcaklığına göre ayarlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kış uygulaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSABüyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla aşıları yapılıp kışlık barınaklarına alınan hayvanlara verilen yem miktarı yüzde 15 oranında artırılırken, UV lambalarıyla da güneş ışığı desteği sağlanıyor. Hastalıklara karşı doğal önlemler almak için çalıştıklarını belirten görevli Ergün Kuva, "Hayvanlarımızın kaldığı barınakların ısısını, yaşadıkları bölgenin sıcaklığına göre ayarlıyoruz" dedi.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan 206 bin 600 metrekare alanda kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları başladı. Toplam 137 türden bin hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, sıcak ülkelerden getirilen hayvanlar aşıları yapıldıktan sonra kapalı alana alındı. Yıl boyunca düzenli aralıklarla ihtiyaçlarına uygun olan toplam 18 bin 578 adet vitamin mineral takviyesi yapılan hayvanlar, kış aylarında enerjisi yüksek gıdalarla beslenecek.

        'ZÜRAFALARA SOĞAN DIŞINDA ANTİBİYOTİK VERMİYORUZ'

        Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan yılan, kaplumbağa, iguana gibi hayvanlara güneş ışığının yetersiz olması sebebiyle, ihtiyacı karşılamaya yönelik UV lambalarla destek verildiğini söyleyen hayvanat bahçesi görevlisi Ergün Kuva, "Hayvanlarımızın yemlerini yüzde 15 oranında arttırıyoruz. Vitamin takviyeleri yapıyoruz. Afrika hayvanlarımızın iç barınak ısılarını çoğaltıyoruz, daha az açık alana çıkıyorlar. Güney Amerika barınağında hayvanların ortamı bu iklimin ısı ve hava şartlarına göre ayarlanıyor. Beslenmelerinde o iklimin özelliklerine göre takviyeler yapıp, ev besinlerinin oranını arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Güney Amerika hayvanlarının yediği yemi, sebzeyi ve meyveyi Afrika hayvanlarına vermediklerini söyleyen Ergün Kuva, "Birine iyi gelen sebze meyve türü diğerine zararlı olabiliyor. Zürafalarımıza soğan dışında bir antibiyotik vermiyoruz, kışın daha çok soğan yediriyoruz. Kuş türlerimize sirkeli su hazırlıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Otobüse binen yolcunun telefonunu çalan 3 yankesiciyi fiziki takipteki kadı...
        Otobüse binen yolcunun telefonunu çalan 3 yankesiciyi fiziki takipteki kadı...
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edild...
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edild...
        Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da jandarma ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini dene...
        Bursa'da jandarma ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini dene...
        Bursa'daki limanda işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı yapıldı
        Bursa'daki limanda işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı yapıldı
        Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı