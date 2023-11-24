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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı

        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı

        Muğla Bodrum'da anne ile oğul arasında çıkan kavga kötü bitti. 16 yaşındaki çocuk bıçakla annesini öldürdü. Kadının bıçaklandıktan sonra dışarı çıkıp yardım istediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:00 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:00
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        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez (47), çıkan tartışmada oğlu D.D. (16), tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre ayrıldığı eşinden olan oğlu D.D.'yi görmek için oturduğu eve gitti.

        Figen Bezmez içeri girdikten sonra oğlu D.D. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla annesine saldırdı.

        DIŞARI ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

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        Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Bezmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        D.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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