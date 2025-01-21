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        Haberler Ekonomi Enerji Göreve başlamasından saatler sonra Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi - Enerji Haberleri

        Göreve başlamasından saatler sonra Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi

        Dün gerçekleşen yemin töreni sonrası bir dizi yürütme kararına imza atan ABD Başkanı Donald Trump, enerji üzerinden bir kez daha Avrupa'ya gözdağı verdi. Trump konuşmasının sonunda ayrıca "Enerjiden çok para kazanacağız. Herkesten daha fazlasına sahibiz" diyerek net bir şekilde mesajını da bir kez daha duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:19
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        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
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        ABD Başkanı Donald Trump dün resmen yemin töreni ile birlikte ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı.

        Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı ve radikal bir başlangıç yaparken, yemin töreninin ardından Oval Ofis'te ve Capital One Arena’da düzenlediği etkinliklerde, önceki yönetimin politikalarını tersine çeviren ve kendi yönetim anlayışını ortaya koyan bir dizi yürütme kararına imza attı.

        TRUMP'TAN AB'YE ENERJİ GÖZDAĞI

        Yemin töreni sonrasında gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Trump, Avrupa'ya enerji üzerinden gözdağı vermeyi ihmal etmedi.

        Trump, AB'nin gümrük vergilerinden kaçınmak istiyorsa daha fazla Amerikan petrolü ve doğalgazı satın alması çağrısını yineledi.

        Bloomberg'in haberine göre yeni başkan konuşmasında "Hızlıca yapabilecekleri tek şey petrol ve gazımızı satın almak. Olmazsa bunu tarifelerle düzelteceğiz ve petrol ile gazımızı satın almak zorunda kalacaklar" dedi.

        AB ILIMLI BAKIYOR AMA...

        Avrupa Birliği ve bazı Asya ülkeleri, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ve LNG ihracatçısından daha fazla enerji satın almayı düşünüyor. Hatta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen yıl ABD'den yapılan ithalatın AB blokunun Rus LNG'sinin yerini alabileceği fikrini de ortaya atmıştı.

        Ancak uzmanlara göre bu Avrupa için kısa vadede çok kolay görünmüyor. Altta yatan sorun ise blokun kendisini daha ucuz Rus fosil yakıtlarından kurtaramaması. Geçtiğimiz yıl, AB şirketleri Rusya'dan rekor miktarda LNG ithal etmişti. ABD'nin en büyük petrol ve doğalgaz gruplarından Amerikan Petrol Enstitüsü'nün CEO'su Mike Sommers, "Bu LNG'nin ABD'den gelmesi gerekiyor" diyerek net bir mesaj vermişti.

        "ENERJİDEN ÇOK FAZLA PARA KAZANACAĞIZ"

        Öte yandan Trump dün ulusal bir enerji acil durumu ilan ederek ve ABD'nin çoğu kıyı sularında sondajı etkili bir şekilde engelleyen açık deniz petrol ve gaz kiralama yasaklarını iptal ederek Amerikan enerji gelişimini serbest bırakmayı hedeflediğini resmen duyurdu. Trump ayrıca Biden yönetiminin yeni LNG ihracat tesislerinin onaylanması konusundaki bekleme kararını da kaldırdı. Trump kararı imzalarken "Enerjiden çok para kazanacağız. Herkesten daha fazlasına sahibiz" diyerek net bir şekilde mesajını da bir kez daha verdi.

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        #Donald Trump
        #enerji
        #ABD
        #AB
        #avrupa
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