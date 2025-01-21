İstanbul'da 104 ve Kocaeli'nde 23 mağazası bulunan Mopaş Marketçilik halka açılmak için bugünden başlamak üzere 3 gün (21-23 Ocak 2025) talep toplayacak. Halka arz gerçekleştiğinde Mopaş'ın yüzde 21'i yeni ortaklarıyla buluşmuş olacak. Halka arz edilecek 57 milyon 330 bin lotun 43 milyon lotu sermaye artırımı 14 milyon 330 bin lotu da ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzdan elde edilecek 2 milyar 6 milyon liranın 1,5 milyar lirası şirkete sermaye olarak girecek. Arz edilecek hisselerin yüzde 67'si bireysel yatırımcıya yüzde 3'ü çalışanlara yüzde 20'si yurtiçi kurumsal yüzde 10'u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Şirketin ulusal pazarda yüzde 2.6 pazar payı lokal zincirlerde ise yüzde 22.9 payı bulunuyor.

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'ALGISI İYİ BİR ŞİRKETİZ'

Algısı iyi olan bir kurum olduklarının altını çizen Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa Narman, "Biz son tüketiciye dokunan bir şirketiz. 28 yıllık bir geçmişimiz var. Sıfırdan başlayıp bugünlere geldiğimiz bir ticari birliğimiz bulunuyor. Yeni yatırımcılarımız da bizim için aynı önemde olacak. Ayrıca sektör olarak krizlerden en az etkilenen şanslı sektörlerden birisiyiz. İyi bir kurumsal yapımız var. Bundan sonra da bütün bu ticari birikimimizi daha iyi proje ve yatırımlarda kullanacağız" dedi.

Narman, halka arz ile birlikte yüzde 3 pazar payının üstüne çıkmayı hedeflediklerini belirterek halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 45'ini mağazacılık yatırımlarında kullanacaklarını söyledi. Narman satın almalar düşündüklerini de kaydederek daha önce 8 ayrı zincirin mağazalarını bünyelerine katarak başarılı olduklarını dile getirdi. 2025'te en az 10 mağaza açacaklarını bildiren Narman, arz kaynağının yüzde 15'inin Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan enerji yatırımında kullanılacağını, yüzde 15 kaynağın da tarımsal yatırım için ayrılacağı bilgisini verdi. Arz gelirinin kalan yüzde 15'i ise işletme sermayesi amaçlı diğer yüzde 10 ise teknolojik altyapı ve e-ticaret yatırımlarında kullanılacak.

SEKTÖRÜN 5 PUAN ÜSTÜNDE BÜYÜME

2024'te iyi bir performans sergileyerek sektörün 4-5 puan üzerinde büyüdüklerini kaydeden Mustafa Narman "Reel olarak da yüzde 12.1 ciro büyümesi gerçekleştirdik. Karlılıklarımız ikinci çeyreğe kadar daha iyiydi ancak enflasyon muhasebesi ve personel maliyeti kısa dönemde istediğimiz hedefi gerçekleştirmemizi önledi ancak yılsonunda toparlamış olacağız" dedi.