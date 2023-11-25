Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otobüse binen yolcunun telefonunu çalan 3 yankesiciyi fiziki takipteki kadın polis yakaladı

        Bursa'da 3 kadın tarafından halk otobüsüne binen yolcunun cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüse binen yolcunun telefonunu çalan 3 yankesiciyi fiziki takipteki kadın polis yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da 3 kadın tarafından halk otobüsüne binen yolcunun cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bazı suçlardan kayıtları bulunan Hayat K. (53), Burcu A. (33) ve Belgin A'yı (51) takibe aldı.

        Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde bir otobüs durağında bekleyen şüpheliler, otobüse bindiği sırada Perihan K'nin cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldı.

        Fiziki takipteki sivil kadın polis, durumu fark ederek otobüse binip telefonu çalınan Perihan K'yi uyararak inmesini sağladı.

        Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 yankesicinin işlemleri sürüyor.

        - Biri naylon poşetle perdeledi, diğeri çaldı

        Otobüs durağında yaşananlar, aracın içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarına yansıdı.

        Kayıtlarda, durakta bekleyen Perihan K'nin otobüse binmek için hareket ettiği sırada yankesicilerden birinin naylon poşetle "perdeleme" yaptığı, diğerinin Perihan K'nin arkasından yaklaşıp telefonunu çaldığı görülüyor.

        Yankesicilerin otobüse binmeden geri dönüp durağa doğru yürümesi, takipteki polis memurunun araca binip Perihan K'yi uyardıktan sonra şüphelileri yakalaması da görüntülerde yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edild...
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edild...
        Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da jandarma ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini dene...
        Bursa'da jandarma ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini dene...
        Bursa'daki limanda işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı yapıldı
        Bursa'daki limanda işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı yapıldı
        Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Zafer Partisi Genel Sekreteri Polat'ın annesinin cenazesi Bursa'da toprağa...
        Zafer Partisi Genel Sekreteri Polat'ın annesinin cenazesi Bursa'da toprağa...