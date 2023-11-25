Otobüse binen yolcunun telefonunu çalan 3 yankesiciyi fiziki takipteki kadın polis yakaladı

Bursa'da 3 kadın tarafından halk otobüsüne binen yolcunun cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bazı suçlardan kayıtları bulunan Hayat K. (53), Burcu A. (33) ve Belgin A'yı (51) takibe aldı.

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde bir otobüs durağında bekleyen şüpheliler, otobüse bindiği sırada Perihan K'nin cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldı.

Fiziki takipteki sivil kadın polis, durumu fark ederek otobüse binip telefonu çalınan Perihan K'yi uyararak inmesini sağladı.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 yankesicinin işlemleri sürüyor.

- Biri naylon poşetle perdeledi, diğeri çaldı

Otobüs durağında yaşananlar, aracın içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarına yansıdı.

Kayıtlarda, durakta bekleyen Perihan K'nin otobüse binmek için hareket ettiği sırada yankesicilerden birinin naylon poşetle "perdeleme" yaptığı, diğerinin Perihan K'nin arkasından yaklaşıp telefonunu çaldığı görülüyor.

Yankesicilerin otobüse binmeden geri dönüp durağa doğru yürümesi, takipteki polis memurunun araca binip Perihan K'yi uyardıktan sonra şüphelileri yakalaması da görüntülerde yer aldı.