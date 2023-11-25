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        Bursa'da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan 90 yaşındaki kadın öldü

        Bursa'da bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:46
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        Bursa'da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan 90 yaşındaki kadın öldü
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        Bursa'da bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Kaniye D'nin (90) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, içeride bulunan Kaniye D'nin öldüğünü belirledi.

        Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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