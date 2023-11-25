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        Bursa'daki uluslararası öğrencilerden İsrail'e Osman Gazi Türbesi'nin önünde siyah puşideli protesto

        Bursa'da 89 dış ülkeden 155 öğrencinin eğitim gördüğü proje okulu Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:26
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        Bursa'daki uluslararası öğrencilerden İsrail'e Osman Gazi Türbesi'nin önünde siyah puşideli protesto
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        Bursa'da 89 dış ülkeden 155 öğrencinin eğitim gördüğü proje okulu Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

        Ülkelerine ait yöresel kıyafetlerini giyen çok sayıda öğrenci, Tophane Meydanı'ndaki Osman Gazi Türbesi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde "Gazze'nin üzerindeki puşide-i siyahı kaldıracağız." yazılı siyah puşideler bulunan öğrenciler, Türkiye, Filistin ve kendi ülkelerinin bayraklarıyla Gazzeli mazlumlara desteklerini bildirdi.

        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da etkinliğe katılarak öğrencilere destek verdi.

        Dündar, gazetecilere, uluslararası öğrencilerin İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulme kayıtsız kalmadığını söyledi.

        Puşide-i siyahın, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan askerleri Bursa'yı işgal ettiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsüne konulan siyah örtü olduğunu anımsatan Dündar, şöyle konuştu:

        "Öğrenciler buradan diyorlar ki 'Biz ümmet olarak uluslararası arenaya buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki İsrail'in yapmış olduğu soykırımı, zulmü kınıyoruz. Burada bizlerin buluşmasıyla bu soykırıma, zulme, dünyada tek karşı çıkan bir lider Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, onunla birlikteyiz. Onu yalnız bırakmıyoruz.' Bu düşünceyle bu arkadaşlarımız burada. Gazze üzerindeki puşide-i siyah örtüsünün ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldıracağına inanarak bu örtüyü dağıtıyorlar. Dolayısıyla bizler de buradan, bu öğrencilerimizle inşallah en kısa zamanda İsrail'in uygulamış olduğu katliamın, zulmün ve Gazze üzerindeki bu kara örtünün kaldırılması için bir adım başlatmış oluyoruz."

        - "Bu zulüm bizi çok üzüyor"

        Kosovalı öğrenci Erjon Hashani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için çok şey yaptığını ancak diğer ülkelerin cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının sessiz kaldığını dile getirdi.

        İsrail'i kınadıklarını belirten Hashani, "Biz okulumuzda farklı ülkelerden, farklı milletlerden olsak da ümmet olarak kardeş gibi yaşıyoruz. Bence diğer devletler Türkiye'yi örnek alıp birlik ve beraberlik içinde Gazze'ye sahip çıkmalıdır." dedi.

        Beninli Abdul Hannan Abdul Aziz Salifu, İsrail'in yaklaşık 70 yıldır Filistinlilere zulmettiğini kaydederek, "Bu zulüm bizi çok üzüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Diğer milletlerden de güçlü bir destek bekliyoruz. Ben inanıyorum ki Gazze'deki zulmü bitirecek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

        İranlı Muhammed Sadeq Shahnavazi ise İslam aleminin bir sancağın altında birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

        Öğrenciler, daha sonra çevredekilere, Bursa'nın 8 Temmuz 1920'de işgal edilmesinin ardından TBMM kürsüsüne konulan ve 2 yıl 2 ay 2 gün sonra şehrin kurtarılmasıyla kaldırılan siyah örtüyü temsilen "Gazze'nin üzerindeki puşide-i siyahı kaldıracağız." yazan örtüler dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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