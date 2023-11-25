Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından sürücülere kış lastiği uyarısı Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak, başta ticari araçlar olmak üzere tüm araç sahiplerinin can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanımına ve araç bakımına önem göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak, başta ticari araçlar olmak üzere tüm araç sahiplerinin can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanımına ve araç bakımına önem göstermesi gerektiğini vurguladı.

Çakır, yazılı açıklamasında, şehirler arası ve şehir içi yollarda kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasındaki dönemde kış lastiği takmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Araçlarına kış lastiği taktırmayanlara aralık ayı için 1152 lira ceza uygulanacağını anımsatan Çakır, bu miktarın 1 Ocak 2024'ten itibaren yeniden değerleme oranında artacağını bildirdi.

- "Kışın kaza yapma oranı yaz aylarına göre 6 kat daha fazla"

Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığına dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Kar ve yoğun yağmur nedeniyle oluşan yolların kayganlaşması, gizli buzlanma gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Kış aylarında kaza yapma oranı yaz aylarına göre 6 kat daha fazla. Bu sebeple ticari ya da özel araç fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Sürücülerimiz araç muayenesini ve bakımını yaptırmalı. Hepimizin can ve mal güvenliği için özellikle kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük."