Bursa'da "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" etkinliği düzenlendi

​​​​​​​Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) Bursa'da düzenlenen "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" etkinliğinde, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik işbirliği konuları ele alındı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, MÜSİAD Bursa Şubesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Bursa'ya 30 yıl önce turist olarak geldiğini söyledi.

Bursa'nın tekstil ve otomotiv sektörlerindeki gücüyle göz dolduran bir şehir olduğunu belirten Marrapodi, şöyle devam etti:

"Bursa, İtalyanlar için İtalya'nın sembollerinden bir markaya ev sahipliği yaptığı için ayrıca özel. Bursa'nın İtalya'ya, İstanbul'dan sonra en çok ihracat gerçekleştiren şehir olduğu söylendi. Bu gerçekten Bursa iş dünyasının ve endüstrisinin profesyonelliğini yansıtıyor. Bursa'da İtalya ile iş yapan 511 firmanın olması onur verici. 'İtalyanlar ve Türkler arasında bağ yok' diyenlere hayret ediyorum. Çünkü tam aksine İtalyan ve Türkler arasında gerçekten güçlü bir bağ var. Aramızdaki farklılıklar minimum seviyede. Farklılıklarımızdan ziyade benzerliklerimiz çok fazla."

Büyükelçi Marrapodi, ülkesi ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin iyi bir şekilde ilerlediğini anlattı.

Geçmiş bağları kuvvetli, geleceği parlak iki ülkeden bahsettiklerini kaydeden Marrapodi, şunları dile getirdi:

"Geçmişe baktığımızda savaş zamanlarında dahi İtalya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ticaret yaptığını görüyoruz. TOFAŞ ve Fiat arasındaki işbirliği Türkiye'de otomotiv endüstrisinin temellerini atmıştır. Bunun meyveleri de aynen bugün gördüğünüz gibi verimlidir. Günümüze gelecek olursak şu anki ekonomik ilişkilerimizin dengeli ve karşılıklı olarak faydalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve İtalya ekonomileri gerçekten güçlü ve birbirine uyumlu ekonomiler. Ticaret yapmak için imkanları olan iki ülkeyiz. Türkiye şu anda Avrupa Birliği seviyesinde Almanya'dan sonra İtalya'nın ikinci büyük ticari ortağı. Akdeniz'de ise 1 numaralı en büyük ticari ortağı."

- "Ortak tarih ve değerleri paylaşan iki bölgesel güç"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da dernek olarak ticari ve diplomatik temaslarda her zaman ülkenin vizyonuna uyum sağladıklarını ifade etti.

Yeni ticari ilişkiler inşa etmek için yoğun çaba göstermeyi sürdürdüklerini bildiren Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ekonomi Diplomasisi, göreve geldiğimizden sonra uygulamaya geçirdiğimiz çok yönlü bir stratejinin parçasıdır. Ticareti geliştirmek, istihdamı ve ihracatı artırmak için Anadolu şehirlerimizin potansiyelini tanıtmayı ve anlatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda söz konusu ülkenin büyükelçisini doğrudan o ilimize davet ediyor, beraberindeki ticaret ataşelerini ve misafirlerini o şehirde ağırlıyoruz. Misafirimiz olan kıymetli büyükelçiler bir yandan kendi ülkesini tanıtıyor, diğer yandan da gelecek alım heyetlerini, ticari ortaklık arayışındaki iş adamlarını, yatırım yapmak isteyenleri de illerimize yönlendiriyor. Bu sayede de ilimizdeki müteşebbisler söz konusu ülkeleri çok daha yakından tanıyor, iş potansiyelini artırıyor."

Asmalı, Büyükelçi Giorgio Marrapodi'yi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, İtalya'nın Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 8'inci büyük ekonomisi ve Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden olduğunu belirtti.

İtalya'nın güçlü bir ekonomik yapısı, sanayileşmiş ülkelere göre daha çok aile şirketi ve aileler tarafından yönetilen orta ve büyük ölçekli şirketlerinin bulunduğunu vurgulayan Asmalı, "Türkiye ve İtalya, Akdeniz Havzası'nda ortak çıkarları bulunan ortak tarih ve değerleri paylaşan iki bölgesel güçtür. İtalya aynı zamanda Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Bölgemizdeki iki ekonomik güç olan Türkiye ile İtalya işbirliği faaliyetlerini artırdıkça her iki ülke için de büyük ekonomik kazanımlar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, ikili iş görüşmeleriyle devam etti.