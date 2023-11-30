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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:38
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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (5)
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        İZNİK'TEDERELERTAŞTI; ARAZİLER SU ALTINDA

        Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İznik'in Çakırca Mahallesi'ndeki dere, yağmur nedeniyle taştı. Çakırca Deresi'nin taşmasıyla civardaki tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kalırken, BUSKİ ile İznik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ve Afet İşleri müdürlükleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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