Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (5)
İZNİK'TEDERELERTAŞTI; ARAZİLER SU ALTINDA
Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İznik'in Çakırca Mahallesi'ndeki dere, yağmur nedeniyle taştı. Çakırca Deresi'nin taşmasıyla civardaki tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kalırken, BUSKİ ile İznik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ve Afet İşleri müdürlükleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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