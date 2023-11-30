Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Hırsızlık için Bursa'da buluşan 'Cumartesi Çetesi' üyesi 5 kişi yakalandı

        BURSA'yaİstanbul ve Aydın'dan gelip, 11 ayrı evden hırsızlık yapan 5 kişi, polisin 200 saatlik kamera kaydını incelemesiyle yakalandı. Hırsızlık olaylarını cumartesi günleri yaptıkları için 'Cumartesi Çetesi' olarak anılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'inin işlemleri ise sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırsızlık için Bursa'da buluşan 'Cumartesi Çetesi' üyesi 5 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'yaİstanbul ve Aydın'dan gelip, 11 ayrı evden hırsızlık yapan 5 kişi, polisin 200 saatlik kamera kaydını incelemesiyle yakalandı. Hırsızlık olaylarını cumartesi günleri yaptıkları için 'Cumartesi Çetesi' olarak anılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'inin işlemleri ise sürüyor.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İnegöl ilçesinde kasım ayında yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma yaptı. İhbarları değerlendiren ekipler, olayların cumartesi günlerinde artış gösterdiğini, genellikle de 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanma yöntemiyle yapıldığını belirledi. Ekipler, güvenlik kamerası bulunmayan adreslere giren hırsızların, evlerden ziynet eşyası, nakit, cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalıp kaçtıklarını tespit etti.

        KEŞİF YAPMIŞLAR

        Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerden çok sayıdaki güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen polis, olaydan saatler önce 5 şüphelinin keşif yaptığını gördü. Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, Berzan Ertem (30), Gökhan Ertem (32) ile Aytekin Süvarioğlu'nun (47) İstanbul'dan otomobille, İshak Kantar (28) ve Mertcan Çobanoğlu'nun (21) ise Aydın'dan otobüsle geldikleri Bursa'da buluştuğunu belirledi.

        Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, 24 Kasım Cumartesi günü, İstanbul'da buluşup Bursa'nın Orhangazi ilçesine gelen 4 şüpheliyi, burada bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerden Mertcan Çobanoğlu da Aydın'da yakalanıp Bursa'ya getirildi.

        Adliyeye sevk edilen Berzan Ertem, Gökhan Ertem, İshak Kantar ve Mertcan Çobanoğlu tutuklandı. Aytekin Süvarioğlu'nun ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Bursalı hasta nadir görülen fahr sendromundan kalsiyum tedavisiyle kurtuldu
        Bursalı hasta nadir görülen fahr sendromundan kalsiyum tedavisiyle kurtuldu
        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (4)
        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (4)
        Bursa'da hırsızlık için güvenlik kamerası olmayan sokakları seçen 5 şüpheli...
        Bursa'da hırsızlık için güvenlik kamerası olmayan sokakları seçen 5 şüpheli...
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak nedeniyl...
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak nedeniyl...
        Bursa'da polisin baskın yaptığı depoda çalıntı bisiklet ve matkaplar ele ge...
        Bursa'da polisin baskın yaptığı depoda çalıntı bisiklet ve matkaplar ele ge...
        Bursa'da kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıl...
        Bursa'da kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıl...