Bursalı hasta nadir görülen fahr sendromundan kalsiyum tedavisiyle kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kalsiyum ve fosfor metabolizma bozukluğu sonucu gelişen nadir fahr sendromu hastalığına yakalanan kişi, kalsiyum tedavisiyle iyileşti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden 75 yaşındaki erkek hasta, bilinç kaybı şikayeti ile yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Geçgel Aras tarafından yapılan tetkik ve inceleme sonrası fahr sendromu teşhisi konulan hastaya bir dizi tedavi uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras, hastanın evde baygınlık şikayetiyle getirildiğini ve yapılan tetkiklerinde kalsiyum düşüklüğü saptadıklarını bildirdi.

Beyin tomografisinde, hastanın beyninde kalsiyum birikimleri olduğunu fark ettiklerini belirten Aras, şöyle devam etti:

"Hastaya milyonda bir görülen, çok ender olan fahr sendromu tanısını koyduk. Hasta, hastanemize geldiğinde kendini, çevresini bilemez, nerede olduğunu tanıyamaz haldeydi. Hastanemizde nöbet geçirdi ancak sonrasında yaptığımız hem nöbet tedavisi hem kalsiyum tedavisiyle hastamızın şikayetlerinde gerileme oldu. Bilinç durumu düzeldi."

Aras, hastanın damardan tedavilerini tamamladıklarını, ağızdan tedaviyle devam edeceklerini aktardı.

Hastanın yeniden nöbet geçirmediği, kalsiyum seviyelerinin normal hale geldiği bilgisini veren Aras, "Kontrollerini aksatmaz ve ilaçlarını düzenli almaya devam ederse tekrar bu şikayetlerinin olmayacağını düşünüyoruz. Bu hastalığı tanıyabilmiş ve hastayı tedavi edebilmiş olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.