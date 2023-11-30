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        Bursa'da kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere tarım arazilerini su altında bıraktı

        Bursa'nın İznik ilçesinde kuvvetli sağanak sele yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:11
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        Bursa'da kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere tarım arazilerini su altında bıraktı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde kuvvetli sağanak sele yol açtı.

        Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşan Çakırca Deresi, çevresindeki tarım arazilerini su altında bıraktı.

        Sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk edilen İznik Belediyesine bağlı Fen ve Afet İşleri Müdürlükleri ekipleri, suyun tahliyesine ve hasar tespitine yönelik çalışma başlattı.

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada, gece boyu yoğun devam eden yağış sonrası derenin taştığını belirterek, "Çakırca Mahallesi'nin sahil kısmındaki tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kaldı. Ekiplerimiz dronla bölgeyi görüntüledi. Sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetten etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun." diye konuştu.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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