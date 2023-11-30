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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:10
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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (6)
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        Mudanya'nın Ketendere köyünde gece saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel nedeniyle bölgede meydana gelen heyelanın etkisiyle Yalıçiftlik 30'uncu Sokak'ta bulunan Gürsel ve Yasemin Kankaya çiftinin yaşadığı tek katlı prefabrik ev çöktü. İhbar üzerine adrese jandarma, İtfaiye Arama Kurtarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan Kankaya çiftini kurtardı. Çift tedbir amaçlı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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