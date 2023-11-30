Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar su içinde kaldı (6)

PREFABRİKEVÇÖKTÜ

Mudanya'nın Ketendere köyünde gece saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel nedeniyle bölgede meydana gelen heyelanın etkisiyle Yalıçiftlik 30'uncu Sokak'ta bulunan Gürsel ve Yasemin Kankaya çiftinin yaşadığı tek katlı prefabrik ev çöktü. İhbar üzerine adrese jandarma, İtfaiye Arama Kurtarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan Kankaya çiftini kurtardı. Çift tedbir amaçlı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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