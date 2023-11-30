Bursa'da derede mahsur kalan iş makinesinin operatörünün kurtarılma anları görüntülendi

Bursa'da dere ıslahı sırasında yoğun yağışın ardından debinin yükselmesiyle suya batan iş makinesinde mahsur kalan operatörün, başka bir iş makinesinin kepçesine tırmanarak kurtulduğu anlar çevredekilerin cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi Deliçay üzerinde dere ıslahı çalışmaları yürüten iş makinesi, eğimli alandan kayarak, yağışlarla debisi artan derenin ortasında kaldı.

Operatör Bekir Şengül, bulunduğu şoför mahalline kadar gelen sulardan iş makinesinin üstüne çıkarak korunmaya çalıştı.

Bir süre sonra bölgede çalışma yapan ikinci iş makinesinin uzatılan kepçesine tırmanan Şengül, buradan dere kenarına çıkarıldı.

Operatörün yaşadığı tehlikeli anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İş makinesini bulunduğu alandan kurtarmak için olay yerine vinç getirilerek çalışma başlatıldı.

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