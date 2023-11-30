İnegöl'de Kur'an eğitimine başlayan öğrenciler için "Bed-i Besmele" etkinliği düzenlendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kur'an eğitimi almaya başlayan 200'e yakın öğrenci için bir Osmanlı geleneği olan "Bed-i Besmele" etkinliği yapıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kur'an eğitimi almaya başlayan 200'e yakın öğrenci için bir Osmanlı geleneği olan "Bed-i Besmele" etkinliği yapıldı.
İnegöl Müftülüğü Altın Çocuklar 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için iki gün süren "Bed-i Besmele" kapsamında araç konvoyları düzenlendi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kursta, her gün eğitimlerin sürdüğü, çocuklara değerler eğitimi ve Kur'an ile ahlak eğitimi derslerinin verildiği, Hazreti Muhammed'in hayatından örneklerin anlatıldığı, Hadis-i Şerifler, Esmaü'l Hüsna ve surelerin öğretildiği, dua talimleri yapıldığı bildirildi.
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