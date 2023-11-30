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        İnegöl'de Kur'an eğitimine başlayan öğrenciler için "Bed-i Besmele" etkinliği düzenlendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kur'an eğitimi almaya başlayan 200'e yakın öğrenci için bir Osmanlı geleneği olan "Bed-i Besmele" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:55
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        İnegöl'de Kur'an eğitimine başlayan öğrenciler için "Bed-i Besmele" etkinliği düzenlendi
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kur'an eğitimi almaya başlayan 200'e yakın öğrenci için bir Osmanlı geleneği olan "Bed-i Besmele" etkinliği yapıldı.

        İnegöl Müftülüğü Altın Çocuklar 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için iki gün süren "Bed-i Besmele" kapsamında araç konvoyları düzenlendi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kursta, her gün eğitimlerin sürdüğü, çocuklara değerler eğitimi ve Kur'an ile ahlak eğitimi derslerinin verildiği, Hazreti Muhammed'in hayatından örneklerin anlatıldığı, Hadis-i Şerifler, Esmaü'l Hüsna ve surelerin öğretildiği, dua talimleri yapıldığı bildirildi. ​​​​​​​

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